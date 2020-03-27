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Meghan Markle ile Prens Harry corona virüs korkusuna tası tarağı topladı! Herkes Kanada'da sanıyordu ama...

İngiliz monarkının 2020'de başına gelenlere, tarihte rastlanmamıştır. Meghan Markle ve Prens Harry, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden feragat ettiklerini açıkladı, Prens Andrew'un skandalları ortaya çıktı, Prens Philip'in öldüğü iddia edildi ve son olarak Prens Charles'ın corona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Tabi şu sıralar gündem corona virüs. Korona virüsün İngiltere'yi vurması üzerine herkes kendi önlemini alıyor. Meghan Markle ve Prens Harry de öyle yaptı. Bu ayın sonunda İngiliz Kraliyet'inden resmi olarak ayrılacak olan Meghan Markle ve Prens Harry'nin Kanada'ya yerleşeceği biliniyordu. Herkes çiftin hayatlarını orada sürdüreceğini sanıyorken, çiftten sürpriz bir hamle geldi. Tası tarağı toplayıp bakın nereye gittiler.

27.03.2020 10:19 - Son Güncelleme: 27.03.2020 10:19
Meghan Markle ile Prens Harry corona virüs korkusuna tası tarağı topladı! Herkes Kanada'da sanıyordu ama...

İngiliz basınında "Son Dakika" ibaresiyle verilen haberlere göre Prens Harry ile Meghan Markle, oğulları Archie'yi de alarak ABD'ye, California'ya gitti. Çiftin oradaki yeni evlerine taşındığı ileri sürüldü.

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Meghan Markle ile Prens Harry corona virüs korkusuna tası tarağı topladı! Herkes Kanada'da sanıyordu ama...

SINIRLAR KAPANMADAN KAÇTILAR

The Sun gazetesi, çiftin Los Angeles'a gittiğini iddia etti. Prens Harry'nin sözcüsü ise iddialar hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Geçtiğimiz hafta, ABD ile Kanada arasında koronavirüs nedeniyle zorunlu olmayan seyahetlere karşı sınırlarını kapatma kararı almıştı. Prens Harry ile Meghan Markle'ın, ABD, corona virüs nedeniyle sınırlarını kapatmadan hemen önce Kanada'yı terk edip California'ya gittiği öne sürüldü.

Meghan Markle ile Prens Harry corona virüs korkusuna tası tarağı topladı! Herkes Kanada'da sanıyordu ama...

Markle'ın, California'da yaşayan annesi Doria Ragland'a yakın olmak için orada yaşamayı tercih ettiği konuşuluyor.

Meghan Markle ile Prens Harry corona virüs korkusuna tası tarağı topladı! Herkes Kanada'da sanıyordu ama...

Aileye yakın bir kaynak, bu taşınmanın aniden gerçekleşmediğini önceden planlandığını belirtti. Aynı kaynak çiftin bazı nedenlerden dolayı Kanada yerine ABD'de yaşamayı tercih ettiğini de ileri sürdü. Ancak bu nedenler hakkında bilgi vermedi.

Meghan Markle ile Prens Harry corona virüs korkusuna tası tarağı topladı! Herkes Kanada'da sanıyordu ama...

OĞLUNA UZAKTAN ÖPÜCÜK

Meghan Markle'ın arkadaşı, Markle ve eşi Prens Harry'nin oğlu Archie hakkında son gelişmeleri aktardı. Koronavirüs nedeniyle önlem alan Meghan'ın, oğlu Archie'ye uzaktan üfleyerek öpücük gönderdiği belirtildi.

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