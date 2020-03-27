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Meghan Markle ile Prens Harry corona virüs korkusuna tası tarağı topladı! Herkes Kanada'da sanıyordu ama...

İngiliz monarkının 2020'de başına gelenlere, tarihte rastlanmamıştır. Meghan Markle ve Prens Harry, İngiliz Kraliyet Ailesi'nden feragat ettiklerini açıkladı, Prens Andrew'un skandalları ortaya çıktı, Prens Philip'in öldüğü iddia edildi ve son olarak Prens Charles'ın corona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Tabi şu sıralar gündem corona virüs. Korona virüsün İngiltere'yi vurması üzerine herkes kendi önlemini alıyor. Meghan Markle ve Prens Harry de öyle yaptı. Bu ayın sonunda İngiliz Kraliyet'inden resmi olarak ayrılacak olan Meghan Markle ve Prens Harry'nin Kanada'ya yerleşeceği biliniyordu. Herkes çiftin hayatlarını orada sürdüreceğini sanıyorken, çiftten sürpriz bir hamle geldi. Tası tarağı toplayıp bakın nereye gittiler.

27.03.2020 10:19 - Son Güncelleme: 27.03.2020 10:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





