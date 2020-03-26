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Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin babası corona virüs kapan Prens Charles değil mi? Anne Lady Diana...

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bu yıl başına gelenlere daha önce tarihte rastlanmamıştır. Önce Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladı. Prens Andrew'in cinsel skandalları ortaya çıktı. Sonrasında Prens Philip'in corona virüsten öldüğü iddia edildi. Ve şimdi de İngiltere Veliaht Prensi 71 yaşındaki Charles corona virüse yakalandı. Sosyal medyada da yapılan yorumların başında 'Prenses Diana'nın ahı tuttu' geldi. 1997 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybeden Lady Diana'nın ölümü hala şüpheli. Sadece ölümü değil. Son dönemde 'Prens Harry, Prens Charles'ın oğlu olmayabilir' iddiaları kol geziyor. Nedir bu işin aslı?

26.03.2020 08:52 - Son Güncelleme: 26.03.2020 09:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





