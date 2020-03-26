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Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin babası corona virüs kapan Prens Charles değil mi? Anne Lady Diana...

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bu yıl başına gelenlere daha önce tarihte rastlanmamıştır. Önce Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladı. Prens Andrew'in cinsel skandalları ortaya çıktı. Sonrasında Prens Philip'in corona virüsten öldüğü iddia edildi. Ve şimdi de İngiltere Veliaht Prensi 71 yaşındaki Charles corona virüse yakalandı. Sosyal medyada da yapılan yorumların başında 'Prenses Diana'nın ahı tuttu' geldi. 1997 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybeden Lady Diana'nın ölümü hala şüpheli. Sadece ölümü değil. Son dönemde 'Prens Harry, Prens Charles'ın oğlu olmayabilir' iddiaları kol geziyor. Nedir bu işin aslı?

26.03.2020 08:52 - Son Güncelleme: 26.03.2020 09:26
Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin babası corona virüs kapan Prens Charles değil mi? Anne Lady Diana...

Bu yılın başından bu yana İngiliz Kraliyet Ailesi'ni fazlasıyla konuştuk. Daha çok konuşmaya devam edeceğiz gibi de görünüyor.

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Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin babası corona virüs kapan Prens Charles değil mi? Anne Lady Diana...

Önce Meghan Markle ve Prens Harry'nin Kraliyet'teki görevlerini bırakması şimdi de Prens Charles'ın corona virüse yakalanması...

Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin babası corona virüs kapan Prens Charles değil mi? Anne Lady Diana...

Bu göz önündelik durumu haliyle bazı söylemlerin ve iddiaların ortaya çıkmasına neden oluyor. En çok konuşulanlarından biri de bu olabilir.

Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin babası corona virüs kapan Prens Charles değil mi? Anne Lady Diana...

Prens Harry'nin babası bir başkası mı? İşte sosyal medyada çok konuşulan o iddia.

Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin babası corona virüs kapan Prens Charles değil mi? Anne Lady Diana...

PRENS HARRY'NİN BABASI BİR BAŞKASI MI?

Sosyal medyada dönen bir başka iddia ise bu ve en skandalı olabilir.

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