Meğer onu yıllarca yanlış tanımışız... Sibel Can'ın dostu Hakan Altun'un gerçek ismi bambaşkaymış!

Bir dönem Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile kamera karşısına geçen Hakan Altun, seslendirdiği şarkılarla milyonlar tarafından sevilerek takip edilmeye devam ediyor. Son zamanlarda sağlık problemleriyle hayranlarını endişelendiren Hakan Altun hakkında şaşırtıcı bir gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Meğer bunca zaman Hakan Altun olarak bildiğimiz ismi gerçek değilmiş. Ünlü sanatçının, bir dönem Ebru Gündeş ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen gerçek adı herkesi şaşırttı. İşte Hakan Altun'un gerçek ismi ve bu konuda merak edilenler...