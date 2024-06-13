Meğer gerçek ismi bambaşkaymış! Yıllarca Nihat Doğan olarak tanıdık! Seda Sayan'ın eski sevgilisinin gerçek ismi...

Türk müzik dünyasının tanınmış isimlerinden Nihat Doğan, uzun yıllar boyunca sahne adıyla ün kazanmış ve geniş bir hayran kitlesi toplamıştır. Özellikle Seda Sayan ile yaşadığı aşk hikayesiyle sık sık magazin gündemine taşınan Doğan'ın gerçek ismi hakkında ortaya çıkan bilgiler, sosyal medya ve magazin çevrelerinde büyük bir şaşkınlık yarattı. Hayranlarını hayrete düşüren bu sürpriz gelişme, Nihat Doğan'ın aslında yıllardır sahne aldığı ismin dışında başka bir isme sahip olduğunu gözler önüne serdi. İşte, sevilen şarkıcının gerçekte nasıl bir isim taşıdığına dair şaşırtıcı ayrıntılar...