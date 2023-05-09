Meğer gerçek bambaşkaymış! Ünlülerin boy ve kilolarını gören 'yok artık' diyor! Hadise, Neslihan Atagül, Eda Ece, Hande Erçel, Demet Özdemir hepsi listede!
Zaman zaman 'ünlülerin boyları ve kiloları kaç?' diye merak içinde oluyoruz. Türkiye'nin en uzun ve en kısa boylu ünlülerinin listesine haberimizde yer verdik. İşte görünenden daha farklı olan ünlülerin boyları...
09.05.2023 09:41 - Son Güncelleme: 09.05.2023 09:42
Ünlülerin boyları ve kiloları sık sık gündeme geliyor. Bazıları ekranlarda daha uzun boylu veya kısa gözükebiliyor. Ama gerçek televizyondakinden çok daha farklı. İşte ünlülerin görenleri şoke eden boyları...