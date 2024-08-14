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Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla.... 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in eski eşi de oyuncuymuş!

Yeşilçam'ın efsanevi aktörlerinden Şener Şen, unutulmaz oyunculuğu ve canlandırdığı karakterlerle her yaştan büyük bir hayran kitlesine sahip. "Çöpçüler Kralı", "Bizim Aile", "Gülen Gözler", "Neşeli Günler", "Tosun Paşa", "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Kibar Feyzo", "Şabanoğlu Şaban" gibi Türk sinemasının klasikleşmiş filmleriyle adını sinema tarihine altın harflerle yazdıran Şen, sahnedeki başarısıyla olduğu kadar özel hayatıyla da merak konusu. Merhum sanatçı Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen'in eski eşinin kim olduğu ise duyanları şaşırtıyor ve gündemde büyük ilgi uyandırıyor.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 10:51 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 10:48
Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla.... 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in eski eşi de oyuncuymuş! 1

Ünlü oyuncunun, 8 yıl boyunca "Ekmek Teknesi" dizisinin güzel oyuncusu ile evli kaldığı ortaya çıktı. Bu sürpriz bilgi, Şener Şen'in hayatına dair merakları daha da artırdı. Bakın, usta sanatçının eski eşi kimmiş...

Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla.... 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in eski eşi de oyuncuymuş! 2

Özellikle Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği filmlerle büyük beğeni toplayan Şener Şen'in kariyeri kadar özle hayatı da dikkat çekti.

Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla.... 82 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Şener Şen’in eski eşi de oyuncuymuş! 3

Oyuncu Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen'in ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.

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