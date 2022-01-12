Meğer Ecem Özkaya... Gönül Dağı'nın Zahide'si Ecem Özkaya'nın eski eşi de ünlü çıktı hem de Eşkıya'nın yıldız!
Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı Gönül Dağı dizisi, TRT 1 ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alıyor. Dizide canlandırdığı 'Zahide' karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Ecem Özkaya'nın eski eşi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yıldızı çıktı.
TRT 1 ekranlarında yayınalanan Gönül Dağı dizisi cumartesi akşamları yoluna devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya gibi isimleri bulunduran dizi bir bozkır hikayesi anlatıyor. Anadolu'nun temiz insanlarını konu edinen dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Zahide karakterine hayat veren Ecem Özkaya. Daha önce Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Şarkısı, Can Kırıklı, Elveda Rumeli gibi yapımlarda rol alan 33 yaşındaki Ecem Özkaya kimdir, kaç yaşında gibi konularda araştırma yapanlar eski eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Ecem Özkaya olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri.
1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ecem Özkaya, Maltepe Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon bölümünü bitirdi.
2007 yılında yer aldığı Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle oyunculuğa adım atan Özkaya, Zengin Kız Fakir Oğlan ve Hayat Şarkısı gibi yapımlarla ününe ün kattı.
Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde 'Zahide' karakterini canlandıran ünlü oyuncu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.
Bir çocuk annesi Ecem Özkaya'nın eski eşi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı çıktı, bakın kim. İşte başta Ecem Özkaya olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri.