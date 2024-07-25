Meğer Çocuklar Duymasın’da tanışmışlar... Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan’ın sır gibi sakladığı eşi!

Başarılı oyuncu Özgür Ozan, "Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı Light Selami karakteri ile izleyicilerin gönlünde adeta bir taht kurmuştu. Arka Sokaklar dizisindeki Hüsnü Çoban rolüyle de hafızalarda kalıcı bir iz bırakan Ozan, ekranlarda sergilediği performanslarla büyük takdir topladı. Ancak, oyuncunun özel hayatı da bir o kadar merak ediliyor. Özgür Ozan'ın eşi, medyanın dikkatinden uzak, kendisini genellikle göz önünden saklayan ve özel yaşamını gizli tutmayı tercih eden bir isim. İki çocuk babası olan Ozan'ın eşi, basından uzak durması nedeniyle nadiren gündeme geliyor. Eşinin detayları, gizemli ve merak uyandıran bir konu olarak dikkat çekiyor. İşte, ünlü oyuncunun özel hayatına dair bilinmeyen yönleri ve eşiyle ilgili detaylar...