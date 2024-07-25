Meğer Çocuklar Duymasın’da tanışmışlar... Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan’ın sır gibi sakladığı eşi!

Başarılı oyuncu Özgür Ozan, "Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı Light Selami karakteri ile izleyicilerin gönlünde adeta bir taht kurmuştu. Arka Sokaklar dizisindeki Hüsnü Çoban rolüyle de hafızalarda kalıcı bir iz bırakan Ozan, ekranlarda sergilediği performanslarla büyük takdir topladı. Ancak, oyuncunun özel hayatı da bir o kadar merak ediliyor. Özgür Ozan'ın eşi, medyanın dikkatinden uzak, kendisini genellikle göz önünden saklayan ve özel yaşamını gizli tutmayı tercih eden bir isim. İki çocuk babası olan Ozan'ın eşi, basından uzak durması nedeniyle nadiren gündeme geliyor. Eşinin detayları, gizemli ve merak uyandıran bir konu olarak dikkat çekiyor. İşte, ünlü oyuncunun özel hayatına dair bilinmeyen yönleri ve eşiyle ilgili detaylar...
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Light Selami karakteriyle büyük beğeni toplayan Özgür Ozan, Arka Sokaklar'da hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteriyle de hafızalara kazınmayı başardı.
Özgür Ozan, başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Light lakaplı Selami karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.
Daha sonra ise Arka Sokaklar dizisine transfer olan ve uzun yıllar Hüsnü Çoban olarak izleyici karşısına çıkan Ozan'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.