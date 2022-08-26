Medcezir'in güzeller güzeli Ender'iydi... Defalarca devam edince Mine Tugay taciz mesajını ifşa etti: "Mahkemede mi görüşelim?"
Medcezir'in güzeller güzeli Ender'iydi... Mine Tugay taciz mesajını ifşa etti. Medcezir dizisinde canlandırdığı Ender Serez karakteri ile gönüllerde taht kurmuştu ünlü oyuncu. Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettiren Mine Tugay, Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Mine Tugay, kendisini sürekli taciz eden bir takipçinin sorusu üzerine sinirlendi ve o mesajı ifşa etti.
26.08.2022 16:02 - Son Güncelleme: 26.08.2022 16:17
"MAHKEMEDE Mİ GÖRÜŞELİM?"
Medcezir'in güzeller güzeli Ender'iydi... Defalarca devam edince Mine Tugay o taciz mesajını ifşa etti.
İlk bölümü 13 Eylül 2013'de yayınlanan Medcezir dizisinde canlandırdığı Ender Serez karkterine hayat veren oyuncu Mine Tugay, Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı.
Mine Tugay takipçisinin "Gözlerinin bir delisi var, biliyor muydun?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, takipçisine "Biliyorum maalesef ve senden çok rahatsız oluyorum. Sorunun ne? Mahkemede mi görüşelim?" dedi.