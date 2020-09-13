Medcezir'in Ender Serezli'si Mine Tugay'ı bir de estetiksiz görün! 42 yaşındaki Mine Tugay bir zamanlar...

Zalim İstanbul dizisinde Şeniz, Medcezir dizisinde ise Ender Serezli olarak karşımıza çıktı Mine Tugay... Süt beyazı teni ve kızıl saçları ile dikkat çeken Mine Tugay'ın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi. Mine Tugay'ın, estetik yaptırmadan önceki halini görenler güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı.42 yaşındaki Mine Tugay'ın 14-15 yıl öncesine ait fotoğraflarını görmeye hazır mısınız?