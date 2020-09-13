Medcezir'in Ender Serezli'si Mine Tugay'ı bir de estetiksiz görün! 42 yaşındaki Mine Tugay bir zamanlar...
Zalim İstanbul dizisinde Şeniz, Medcezir dizisinde ise Ender Serezli olarak karşımıza çıktı Mine Tugay... Süt beyazı teni ve kızıl saçları ile dikkat çeken Mine Tugay'ın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi. Mine Tugay'ın, estetik yaptırmadan önceki halini görenler güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı.42 yaşındaki Mine Tugay'ın 14-15 yıl öncesine ait fotoğraflarını görmeye hazır mısınız?
13.09.2020 13:21
- Son Güncelleme: 13.09.2020 13:22
Mine Tugay, estetiksiz hali ile sosyal medyada yeniden gündem oldu. Son olarak Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterini canlandıran Mine Tugay'ın estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi. Mine Tugay'ın, estetik yaptırmadan önceki halini görenler güzel oyuncuyu tanımakta zorlandı. Tugay'ın 14-15 yıl öncesine ait fotoğraflarını ve ünlülerin değişimlerini görmeye hazır mısınız?
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