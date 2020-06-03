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Medcezir'de Mine Tugay'ın oğluydu... Taner Ölmez'in kendisinden 7 yaş büyük abisi de meğer ünlüymüş

Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın hayat verdiği 'Ender Serezli' karakterinin oğlu 'Mert Asım'dı Taner Ölmez... Son dönemin başarılı oyuncularından olan 33 yaşındaki Taner Ölmez, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Meğer Ölmez'in yeteneği genetikmiş... Taner Ölmez'in abisi ünlü bir müzisyen... İşte magazin gündeminden düşmeyen Taner Ölmez'in kendisinden 7 yaş büyük müzisyen abisi...

03.06.2020 05:44 - Son Güncelleme: 03.06.2020 05:48
Medcezir'de Mine Tugay'ın oğluydu... Taner Ölmez'in kendisinden 7 yaş büyük abisi de meğer ünlüymüş

Taner Ölmez'in abisinin de kendisi kadar ünlü birisi olduğunu biliyor muydunuz? 33 yaşındak başarılı oyuncu Taner Ölmez'in hayatı hayranları tarafından merak ediliyor.

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Medcezir'de Mine Tugay'ın oğluydu... Taner Ölmez'in kendisinden 7 yaş büyük abisi de meğer ünlüymüş

Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un popülerliğini kazandığı Medcezir dizisinde Mert Asım Serez karakteri ile izleyici karşısına çıkan Taner Ölmez'in abisi olduğunu öğrenenler şaşırıyor.

Medcezir'de Mine Tugay'ın oğluydu... Taner Ölmez'in kendisinden 7 yaş büyük abisi de meğer ünlüymüş

Memleketi Tunceli olan Taner Ölmez, göze olduğu kadar kulağa da hitap ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakan Taner Ölmez'in abisinin müzisyen Taylan Özgür Ölmez olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor.

Medcezir'de Mine Tugay'ın oğluydu... Taner Ölmez'in kendisinden 7 yaş büyük abisi de meğer ünlüymüş

İşte ünlülerin akrabaları...

Medcezir'de Mine Tugay'ın oğluydu... Taner Ölmez'in kendisinden 7 yaş büyük abisi de meğer ünlüymüş

İŞTE CAN YAMAN'IN BABASI

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