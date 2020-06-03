Medcezir'de Mine Tugay'ın oğluydu... Taner Ölmez'in kendisinden 7 yaş büyük abisi de meğer ünlüymüş
Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın hayat verdiği 'Ender Serezli' karakterinin oğlu 'Mert Asım'dı Taner Ölmez... Son dönemin başarılı oyuncularından olan 33 yaşındaki Taner Ölmez, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Meğer Ölmez'in yeteneği genetikmiş... Taner Ölmez'in abisi ünlü bir müzisyen... İşte magazin gündeminden düşmeyen Taner Ölmez'in kendisinden 7 yaş büyük müzisyen abisi...
03.06.2020 05:44
- Son Güncelleme: 03.06.2020 05:48
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