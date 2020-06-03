Medcezir'de Mine Tugay'ın oğluydu... Taner Ölmez'in kendisinden 7 yaş büyük abisi de meğer ünlüymüş

Memleketi Tunceli olan Taner Ölmez, göze olduğu kadar kulağa da hitap ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakan Taner Ölmez'in abisinin müzisyen Taylan Özgür Ölmez olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor.