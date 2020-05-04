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Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğlu Mert Serez'di... Taner Ölmez'in abisi de meğer ünlüymüş

Taner Ölmez'in abisi de kendisi kadar ünlü... Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın canlandırdığı Ender Serezli karakterinin oğlu Mert Asım Serez'i canlandırmıştı Taner Ölmez... Dizideki karakteri ile izleyiciyi güldüren genç oyuncu, son dönemin başarılı isimlerinden... 33 yaşındaki Taner Ölmez, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Meğer Ölmez'in yeteneği genetikmiş... Taner Ölmez'in abisi ünlü bir müzisyen... İşte kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile magazin gündeminden düşmeyen Taner Ölmez'in kendisinden 7 yaş büyük müzisyen abisi...

04.05.2020 19:36 - Son Güncelleme: 04.05.2020 19:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





