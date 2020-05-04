RAMAZAN İMSAKİYE
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Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğlu Mert Serez'di... Taner Ölmez'in abisi de meğer ünlüymüş

Taner Ölmez'in abisi de kendisi kadar ünlü... Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın canlandırdığı Ender Serezli karakterinin oğlu Mert Asım Serez'i canlandırmıştı Taner Ölmez... Dizideki karakteri ile izleyiciyi güldüren genç oyuncu, son dönemin başarılı isimlerinden... 33 yaşındaki Taner Ölmez, oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakıyor. Meğer Ölmez'in yeteneği genetikmiş... Taner Ölmez'in abisi ünlü bir müzisyen... İşte kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile magazin gündeminden düşmeyen Taner Ölmez'in kendisinden 7 yaş büyük müzisyen abisi...

04.05.2020 19:36 - Son Güncelleme: 04.05.2020 19:39
Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğlu Mert Serez'di... Taner Ölmez'in abisi de meğer ünlüymüş

Taner Ölmez'in abisinin de kendisi kadar ünlü birisi olduğunu biliyor muydunuz? 33 yaşındak başarılı oyuncu Taner Ölmez'in hayatı hayranları tarafından merak ediliyor.

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Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğlu Mert Serez'di... Taner Ölmez'in abisi de meğer ünlüymüş

Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un popülerliğini kazandığı Medcezir dizisinde Mert Asım Serez karakteri ile izleyici karşısına çıkan Taner Ölmez'in abisi olduğunu öğrenenler şaşırıyor.

Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğlu Mert Serez'di... Taner Ölmez'in abisi de meğer ünlüymüş

Memleketi Tunceli olan Taner Ölmez, göze olduğu kadar kulağa da hitap ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de herkesi kendisine hayran bırakan Taner Ölmez'in abisinin müzisyen Taylan Özgür Ölmez olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor.

Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğlu Mert Serez'di... Taner Ölmez'in abisi de meğer ünlüymüş

İşte ünlülerin akrabaları...

Medcezir dizisinde Mine Tugay'ın oğlu Mert Serez'di... Taner Ölmez'in abisi de meğer ünlüymüş

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