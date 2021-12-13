Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in direk dansına ilk yorum Pınar Altuğ'dan! "Cinsellik için direklere ihtiyacım yok" diyen Biricik'e bakın!

"CİNSELLİK İÇİN DİREKLERE SARILMAYA İHTİYACIM YOK"

Güzel yorumların yanı sıra eleştirilere de maruz kalan Biricik Suden, bu sefer dans ettiği bir videosunu paylaşarak "Gelen bazı sorulara cevaben: Bu oldukça zor, güç, denge, teknik gerektiren bir spor. Cinsellik için direklere sarılmaya hiç ihtiyacım yok, sizlerin de olmasın" dedi.