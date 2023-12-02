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Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden "Neden göstermiyorsun?" yorumuna sinirlendi sonra da paylaştı "Saklayacak bir şey göremedim"

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, son haliyle adeta dostu düşmanı şaşkına çeviriyor... Biricik Suden, 60 yaşında ancak yaşıtlarından farklı olarak spora olan düşkünlüğü ve dinç vücuduyla biliniyor. Zaman zaman kaslarından ötürü eleştirilen Biricik Suden yine paylaşımıyla magazin gündeminin ilk sıralarında yerini aldı. Spor salonundan pozlarıyla çok konuşulan Suden bu defa takipçilerine verdiği yanıtla gündem oldu. Suden'in 'Saklayacak bir şey göremedim' sözleri sosyal medyayı salladı.

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 12:01 Güncelleme 02 Aralık 2023, 12:01
Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden Neden göstermiyorsun? yorumuna sinirlendi sonra da paylaştı Saklayacak bir şey göremedim 1

Hem MFÖ grubu solistlerinden usta müzisyen Mazhar Alanson ile Biricik Suden, 2003'te dünyaevine girmişti.

Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden Neden göstermiyorsun? yorumuna sinirlendi sonra da paylaştı Saklayacak bir şey göremedim 2

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden 60 yaşındaki Suden, son yıllarda kendini spora verdi; haftanın beş günü spor yaparak, inanılmaz bir görünüme kavuşmuştu.

Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden Neden göstermiyorsun? yorumuna sinirlendi sonra da paylaştı Saklayacak bir şey göremedim 3

Sosyal medyadan sık sık spor salonundan paylaşımlar yapan Biricik Suden'in kaslı görünümü sık sık gündeme geliyor.

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