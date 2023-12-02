Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden "Neden göstermiyorsun?" yorumuna sinirlendi sonra da paylaştı "Saklayacak bir şey göremedim"

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, son haliyle adeta dostu düşmanı şaşkına çeviriyor... Biricik Suden, 60 yaşında ancak yaşıtlarından farklı olarak spora olan düşkünlüğü ve dinç vücuduyla biliniyor. Zaman zaman kaslarından ötürü eleştirilen Biricik Suden yine paylaşımıyla magazin gündeminin ilk sıralarında yerini aldı. Spor salonundan pozlarıyla çok konuşulan Suden bu defa takipçilerine verdiği yanıtla gündem oldu. Suden'in 'Saklayacak bir şey göremedim' sözleri sosyal medyayı salladı.