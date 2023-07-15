Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden açtı ağzını yumdu gözünü "Haddinizi bilin yoksa ben sizi uygun yere koyarım" Özkan Uğur'un vefatı sonrası...

Bakan Koca yaptığı paylaşımda "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.