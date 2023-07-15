Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden açtı ağzını yumdu gözünü "Haddinizi bilin yoksa ben sizi uygun yere koyarım" Özkan Uğur'un vefatı sonrası...
Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur 69 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kanserle mücadele veren Özkan Uğur'un acı haberi sevenlerinin yüreklerini dağladı. Uğur'un yakın arkadaşı olan Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in spor salonundan paylaşım yapması ise sosyal medyada tepki çekti. Bakın Suden bu eleştirilere nasıl ynıt verdi.
15.07.2023 14:46 - Son Güncelleme: 15.07.2023 14:46
Başkan Erdoğan Uğur'un vefat haberine yönelik başsağlığı mesajı paylaşımda bulunurken "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.