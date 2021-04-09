Mayosuyla poz veren Ebru Şallı düşman çatlattı! İşte çok konuşulan Maldivler pozları
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz haftalarda eşi Uğur Akkuş ile tatil için Maldivler'e gitmişti. Denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkaran Ebru Şallı, sosyal medya hesabında Maldivler tatilinden bir tbt yaptı. "Soğuk havalara inat" notuyla mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Ebru Şallı, adeta düşman çatlattı. İşte düzgün fiziğiyle parmak dikkat çeken Ebru Şallı'nın o paylaşımı…
09.04.2021 13:10
- Son Güncelleme: 09.04.2021 13:25
Ebru Şallı, geçtiğimiz haftalarda gittiği Maldivler tatilinin etkisinden çıkamadı. Ünlü model, sosyal medya hesabında eşiyle birlikte çıktığı tatile ait fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.
İstanbul'un soğuk havasına inat mayolu pozlarını Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan Ebru Şallı'nın düzgün fiziği dikkat çekti.
Sosyal medyada adeta düşman çatlatan Ebru Şallı'nın bu paylaşımları kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Şallı, fit haliyle beğeni topladı.
44 yaşındaki Ebru Şallı'nın beslenme düzeni ve spor rutini ise merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, Ebru Şallı'nın formunu korumak için neler yaptığını araştırmaya başladı.
Beslenmesine dikkat eden ve düzenli olarak spor yapan Ebru Şallı'nın formunu korumak için sihirli kelimesi hareket.