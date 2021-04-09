Mayosuyla poz veren Ebru Şallı düşman çatlattı! İşte çok konuşulan Maldivler pozları

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz haftalarda eşi Uğur Akkuş ile tatil için Maldivler'e gitmişti. Denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkaran Ebru Şallı, sosyal medya hesabında Maldivler tatilinden bir tbt yaptı. "Soğuk havalara inat" notuyla mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Ebru Şallı, adeta düşman çatlattı. İşte düzgün fiziğiyle parmak dikkat çeken Ebru Şallı'nın o paylaşımı…

09.04.2021 13:10 - Son Güncelleme: 09.04.2021 13:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





