Masumlar Apartmanı’nın Safiyes’si Ezgi Mola bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı meğer Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’la…
Başrollerini Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın hayatı merak konusu oldu. Son bölümde gelinlikle izleyici karşısına çıkan Mola'nın özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Ezgi Mola kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'la arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Ezgi Mola kaç yaşındaymış...
18.01.2022 21:22
- Son Güncelleme: 18.01.2022 21:22
Kadrosunda Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Masumlar Apartmanı'nda Safiye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın hayatı merak konusu oldu.
Safiye karakterinin gelinlik giydiği ve düğün sahnesinin yer aldığı bölümün yayınlanmasının ardından gündeme gelen Mola'nın özellikle yaşı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Ezgi Mola kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı.
Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'la arasındaki fark dikkat çekti.