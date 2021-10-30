Masumlar Apartmanı’nın Safiye’si Ezgi Mola 'Parolamız doğallık’ dedi takipçilerini kahkahaya boğdu "Aman estetikliler görmesin!"
Başrollerini Merve Dizdar ve Birkan Sokullu ile paylaştığı Masumlar Aparmanı dizisinde canlandırdığı Safiye karakteriyle büyük beğeni toplayan Ezgi Mola, kendisinin fotoğraflarını photoshoplayan takipçisine verdiği cevapla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, şimdi ise aynı uygulamayı kendisi uygulayarak estetik yaptıranlara göndermede bulundu. Paylaşımına 'Parolamız doğallık' notunu ekleyen oyuncu, takipçilerini kahkahaya boğdu. Ezgi Mola'nın paylaşımı için "Aman estetikliler görmesin!" yorumu yapıldı. İşte Ezgi Mola'nın o paylaşımı...
30.10.2021 22:20
- Son Güncelleme: 30.10.2021 22:20
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, kendisinin fotoğraflarını photoshoplayan takipçisine verdiği yanıtla gündem olmuştu.
Paylaşımına 'Parolamız doğallık' notunu ekleyen oyuncu, takipçilerini kahkahaya boğdu. Ezgi Mola'nın paylaşımı için "Aman estetikliler görmesin!" yorumu yapıldı.