Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun Umut Evirgen'i çabuk unuttu! Aradığı aşkı sette buldu sonra da kapılar açıldı
Son dönemde ekranın parlayan isimlerinden biri de 24 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Şenolsun. Tatlı Küçük Yalancılar, Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizilerde rol alan asıl patlamasını ise Atiye dizisiyle yapan Melisa Şenolsun şimdilerde Masumlar Apartmanı'yla ekranlarda boy gösteriyor. Sevgilisi Umut Evirgen'le sürpriz bir şekilde ayıran Melisa Şenolsun aradığı aşkı yine sette buldu. Melisa Şenolsun'un, başrolünde yer aldığı 'Atiye'nin yapımcısı Onur Güvenatam'la aşk yaşadığı konuşuluyor.
09.10.2021 11:23
- Son Güncelleme: 09.10.2021 11:23
Tuba Büyüküstün birlikteliğiyle medyatik olan işletmeci Umut Evirgen'le evliliğin eşiğinden dönen Melisa Şenolsun'un, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Şenolsun'un, son olarak Güvenatam'ın dizisi 'Masumlar Apartmanı'na' katılması ise aşk söylentilerini kuvvetlendirdi.