Vav TV İzle
Haberler Magazin Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun Umut Evirgen'i çabuk unuttu! Aradığı aşkı sette buldu sonra da kapılar açıldı

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun Umut Evirgen'i çabuk unuttu! Aradığı aşkı sette buldu sonra da kapılar açıldı

Son dönemde ekranın parlayan isimlerinden biri de 24 yaşındaki güzel oyuncu Melisa Şenolsun. Tatlı Küçük Yalancılar, Kiralık Aşk, Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizilerde rol alan asıl patlamasını ise Atiye dizisiyle yapan Melisa Şenolsun şimdilerde Masumlar Apartmanı'yla ekranlarda boy gösteriyor. Sevgilisi Umut Evirgen'le sürpriz bir şekilde ayıran Melisa Şenolsun aradığı aşkı yine sette buldu. Melisa Şenolsun'un, başrolünde yer aldığı 'Atiye'nin yapımcısı Onur Güvenatam'la aşk yaşadığı konuşuluyor.

09.10.2021 11:23 - Son Güncelleme: 09.10.2021 11:23
Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun Umut Evirgen’i çabuk unuttu! Aradığı aşkı sette buldu sonra da kapılar açıldı

Tuba Büyüküstün birlikteliğiyle medyatik olan işletmeci Umut Evirgen'le evliliğin eşiğinden dönen Melisa Şenolsun'un, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun Umut Evirgen’i çabuk unuttu! Aradığı aşkı sette buldu sonra da kapılar açıldı

Cadde'nin haberine göre; 25 yaşındaki oyuncunun, başrolünde yer aldığı, dijital platformda yayınlanan 'Atiye' dizisinin yapımcısı Onur Güvenatam'la sevgili olduğu öğrenildi.

Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun Umut Evirgen’i çabuk unuttu! Aradığı aşkı sette buldu sonra da kapılar açıldı

İlişkilerini herkesten gizleyen ikili, İstanbul'da gazetecilerin uğramadığı mekanlara gidiyor.

Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun Umut Evirgen’i çabuk unuttu! Aradığı aşkı sette buldu sonra da kapılar açıldı

Şenolsun'un, son olarak Güvenatam'ın dizisi 'Masumlar Apartmanı'na' katılması ise aşk söylentilerini kuvvetlendirdi.

Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun Umut Evirgen’i çabuk unuttu! Aradığı aşkı sette buldu sonra da kapılar açıldı

SERENAY'DAN UMUT EVİRGEN AÇIKLAMASI

Öte yandan Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, magazin muhabirlerinin, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

SON DAKİKA