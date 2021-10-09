Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun Umut Evirgen’i çabuk unuttu! Aradığı aşkı sette buldu sonra da kapılar açıldı

SERENAY'DAN UMUT EVİRGEN AÇIKLAMASI

Öte yandan Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, magazin muhabirlerinin, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusu karşısında konuyla ilgili açıklama yapmıştı.