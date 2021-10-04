Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun cesaretini konuşturdu göğsünü gere gere paylaştı! Doğal hallerine beğeni yağdı
Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun cesaretini konuşturdu! Başrollerini Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezonuna Rüya karakteri ile dahil olan Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlar ortalığı kasıp kavurdu. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncu, en doğal hallerini göğsünü gere gere paylaştı. Fotoğraflarını art arda takipçilerinin beğenisine sunan 25 yaşındaki oyuncu, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Melisa Şenolsun'un o paylaşımı...
04.10.2021 18:00
- Son Güncelleme: 04.10.2021 18:15
Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, Masumlar apartmanı dizisinde canlandırdığı Rüya karakteri ile beğeni topladı.