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Haberler Magazin Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun cesaretini konuşturdu göğsünü gere gere paylaştı! Doğal hallerine beğeni yağdı

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun cesaretini konuşturdu göğsünü gere gere paylaştı! Doğal hallerine beğeni yağdı

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun cesaretini konuşturdu! Başrollerini Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin yeni sezonuna Rüya karakteri ile dahil olan Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlar ortalığı kasıp kavurdu. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncu, en doğal hallerini göğsünü gere gere paylaştı. Fotoğraflarını art arda takipçilerinin beğenisine sunan 25 yaşındaki oyuncu, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Melisa Şenolsun'un o paylaşımı...

04.10.2021 18:00 - Son Güncelleme: 04.10.2021 18:15
Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun cesaretini konuşturdu göğsünü gere gere paylaştı! Doğal hallerine beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, Masumlar apartmanı dizisinde canlandırdığı Rüya karakteri ile beğeni topladı.

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Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun cesaretini konuşturdu göğsünü gere gere paylaştı! Doğal hallerine beğeni yağdı

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Şenolsun, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğraflarla adından söz ettirdi.

Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun cesaretini konuşturdu göğsünü gere gere paylaştı! Doğal hallerine beğeni yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan Şenolsun, geçmiş tarihli fotoğraflarını ""Çok uzak olmayan bir geçmiş" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun cesaretini konuşturdu göğsünü gere gere paylaştı! Doğal hallerine beğeni yağdı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Masumlar Apartmanı’nın Rüya’sı Melisa Şenolsun cesaretini konuşturdu göğsünü gere gere paylaştı! Doğal hallerine beğeni yağdı

Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Şenolsun, doğal haliyle takipçilerinden tam not aldı.

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