Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel'in eski eşi bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! Meğer Sadakatsiz’in yıldızıyla...
Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel'in eski eşi bakın kim çıktı! Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı, bu akşam final bölümüyle son kez izleyici karşısına çıktı. Safiye karakteriyle aşık olduğu Naci'yi canlandıran Tansel Öngel ise yayınlanan son bölümün ardından gündeme geldi. İlk kez 2004 yılında "Uy Başımıza Gelenler" dizisi ile ekran karşısına geçen oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Öngel'in bir dönem Sadakatsiz'in ünlü oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Tansel Öngel'in kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eski eşi...
25.05.2022 00:25 - Son Güncelleme: 25.05.2022 00:25
Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı, bu akşam ekrana gelen son bölümüyle final yaptı.
Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Öngel'in bir dönem Sadakatsiz'in ünlü oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.