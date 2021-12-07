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Haberler Magazin Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel sevgilisinden ayrıldı mı herkes onlara bayılıyordu! Tansel Öngel ve Neşe Çakır...

Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel sevgilisinden ayrıldı mı herkes onlara bayılıyordu! Tansel Öngel ve Neşe Çakır...

Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel, özel hayatıyla gündeme geldi. 24 Eylül 1976 Kilis'te dünyaya gelen oyuncunun özellikle aşk hayatı merak ediliyor. Neşe Çakır'la aşk yaşayan Tansel Öngel, sevgilisiyle aşk dolu pozlarını sık paylaşıyor, herkes onların aşkına imrenerek bakıyordu. Ancak sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı..

07.12.2021 09:23 - Son Güncelleme: 07.12.2021 09:23
Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel sevgilisinden ayrıldı mı herkes onlara bayılıyordu! Tansel Öngel ve Neşe Çakır...

Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı'nda Naci öğretmene hayat veriyor. Her salı akşamı yayınlanan dizide yaşanan olaylar seyirciyi etkilemeyi başarıyor. Naci hoca son dönemde ekranlardaki romantik prens oldu. "Orada bir yerde beni hatırlayan bir Safiye var mı?" ifadesi seyirciye duygusal anlar yaşatan Naci Hoca, şiirlerle Safiye'nin gönlünü almaya çalışırken bir yanda da izleyicinin kalbini kazanıyor.

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Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel sevgilisinden ayrıldı mı herkes onlara bayılıyordu! Tansel Öngel ve Neşe Çakır...

Dizide her ne kadar ağırbaşlı ve kederli Naci Hoca'yı canlandırsa da Tansel Öngel özel hayatında oldukça renkli biri. Bu da Instagram hesabına yansıyor. Özel hayatına dair pek çok paylaşım yapan 44 yaşındaki oyuncu sevgilisi Neşe Çakır'la da paylaşım yapmayı ihmal etmiyordu.

Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel sevgilisinden ayrıldı mı herkes onlara bayılıyordu! Tansel Öngel ve Neşe Çakır...

Yaşadıkları aşkı kimseden çekinmeden, doludizgin yaşayan çift hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel sevgilisinden ayrıldı mı herkes onlara bayılıyordu! Tansel Öngel ve Neşe Çakır...

Çiftin mutluluk pozlarını sosyal medyadan kaldırması ve birbirlerini takipten çıktığı görüldü.

Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel sevgilisinden ayrıldı mı herkes onlara bayılıyordu! Tansel Öngel ve Neşe Çakır...

Tabi ki haklarında hemen ayrıldıkları yönünde iddialara ortaya atıldı. Ancak her iki taraftan da bu iddialara yanıt gelmedi.

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