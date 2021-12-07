Masumlar Apartmanı’nın Naci’si Tansel Öngel sevgilisinden ayrıldı mı herkes onlara bayılıyordu! Tansel Öngel ve Neşe Çakır...

Dizide her ne kadar ağırbaşlı ve kederli Naci Hoca'yı canlandırsa da Tansel Öngel özel hayatında oldukça renkli biri. Bu da Instagram hesabına yansıyor. Özel hayatına dair pek çok paylaşım yapan 44 yaşındaki oyuncu sevgilisi Neşe Çakır'la da paylaşım yapmayı ihmal etmiyordu.