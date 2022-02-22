Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Ezgi Mola’nın partnerinin memleketi...
Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel bakın aslen nereliymiş! Başrollerinde Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin biricik aşkı Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel'in hayatı yakın takibe alındı. Hayatı merak edilip araştırılmaya başlanan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Tansel Öngel aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratırken ünlü oyuncunun memleketini duyan şaştı kaldı. Bakın Tansel Öngel aslen nereliymiş...
22.02.2022 21:18 - Son Güncelleme: 22.02.2022 21:18
Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Naci karakteriyle dikkat çeken Tansel Öngel'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Hayatı merak edilip araştırılmaya başlanan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Tansel Öngel aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.