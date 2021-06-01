Masumlar Apartmanı’nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş…

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş… Farah Zeynep Abdullah, başrollerini Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Ezgi Mola ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılacağı yönündeki iddialarla gündeme geldi. Ayrılık iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Farah Zeynep Abdullah'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan oyucunun eski sevgilisini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın kendisi gibi oyuncu olan eski sevgilisi…

01.06.2021 02:30 - Son Güncelleme: 01.06.2021 02:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





