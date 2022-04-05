RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Masumlar Apartmanı'nın Hasibe’si Açelya Devrim Yılhan hakkında şaşırtan gerçek! Ezgi Mola ile arasındaki fark dikkat çekti meğer...

Masumlar Apartmanı'nın Hasibe’si Açelya Devrim Yılhan hakkında şaşırtan gerçek! Ezgi Mola ile arasındaki fark dikkat çekti meğer...

Masumlar Apartmanı'nın Hasibe'si Açelya Devrim Yılhan hakkında şaşırtan gerçek! Kadrosunda Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı'nda Safiye ve Gülben'in annesi Hasibe karakterini canlandıran Açelya Devrim Yılhan'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Yılhan'ın yaşını duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun rol arkadaşı Ezgi Mola ile arasındaki fark ise dikkat çekti. Bakın Açelya Devrim Yılhan kaç yaşındaymış...

05.04.2022 21:30 - Son Güncelleme: 05.04.2022 21:30
Masumlar Apartmanı’nın Hasibe’si Açelya Devrim Yılhan hakkında şaşırtan gerçek! Ezgi Mola ile arasındaki fark dikkat çekti meğer...

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Hasibe karakteriyle izleyici karşısına çıkan Açelya Devrim Yılhan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Masumlar Apartmanı’nın Hasibe’si Açelya Devrim Yılhan hakkında şaşırtan gerçek! Ezgi Mola ile arasındaki fark dikkat çekti meğer...

Başrolerinde Didem Özkavukçu ve Osman Karakoç'un oynadığı "Unutma Beni" dizisinde yan rolde oynayarak oyunculuk hayatına atılan Açelya Devrim Yılhan'ın özellikle yaşı merak konusu oldu.

Masumlar Apartmanı’nın Hasibe’si Açelya Devrim Yılhan hakkında şaşırtan gerçek! Ezgi Mola ile arasındaki fark dikkat çekti meğer...

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Yılhan'ın yaşını duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Masumlar Apartmanı’nın Hasibe’si Açelya Devrim Yılhan hakkında şaşırtan gerçek! Ezgi Mola ile arasındaki fark dikkat çekti meğer...

Açelya Devrim Yılhan'ın rol arkadaşı Ezgi Mola ile arasındaki fark ise dikkat çekti.

Masumlar Apartmanı’nın Hasibe’si Açelya Devrim Yılhan hakkında şaşırtan gerçek! Ezgi Mola ile arasındaki fark dikkat çekti meğer...

İşte başta Açelya Devrim Yılhan olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

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