Masumlar Apartmanı'nın Hasibe’si Açelya Devrim Yılhan hakkında şaşırtan gerçek! Ezgi Mola ile arasındaki fark dikkat çekti meğer...
Masumlar Apartmanı'nın Hasibe'si Açelya Devrim Yılhan hakkında şaşırtan gerçek! Kadrosunda Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı'nda Safiye ve Gülben'in annesi Hasibe karakterini canlandıran Açelya Devrim Yılhan'ın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Yılhan'ın yaşını duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun rol arkadaşı Ezgi Mola ile arasındaki fark ise dikkat çekti. Bakın Açelya Devrim Yılhan kaç yaşındaymış...
05.04.2022 21:30 - Son Güncelleme: 05.04.2022 21:30
Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Hasibe karakteriyle izleyici karşısına çıkan Açelya Devrim Yılhan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Başrolerinde Didem Özkavukçu ve Osman Karakoç'un oynadığı "Unutma Beni" dizisinde yan rolde oynayarak oyunculuk hayatına atılan Açelya Devrim Yılhan'ın özellikle yaşı merak konusu oldu.