RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı

Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın! Kadrosunda Ezgi Mola, Merve Dizdar, Uğur Uzunel, Tansel Öngel, Metin Coşkun gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Sevgilisi Eda Gürkaynak ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Sokullu'nun gözünden sakındığı güzeller güzeli kardeşini görünce hayran kaldı. İşte Birkan Sokullu'nun sır gibi sakladığı kardeşi Burcu...

19.04.2022 20:44 - Son Güncelleme: 19.04.2022 20:44
Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı

Masumlar Apartmanı dizisinde Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu, sergilediği oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, şimdi ise özel hayatıyla gündeme geldi.

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Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı

Sevgilisi Eda Gürkaynak ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncunun ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı.

Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı

Boşnak bir ailede dünyaya gelen Sokullu'nun gözünden sakındığı güzeller güzeli kardeşi ise kendine hayran bıraktı.

Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı

İşte başta Birkan Sokullu olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı

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