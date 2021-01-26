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Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sevgilisi büyüledi! Dizide İnci terk etti gerçekte yüzü gülüyor sevgilisi o sosyetik isimmiş

Yaşını göstermeyen oyunculardan biri olan Birkan Sokullu, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 35 yaşındaki oyuncu Hayat Şarkısı, Yaşamayanlar, Küçük Sırlar, Bir Aile Hikayesi gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide Dispozofobi sorunu olan Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu hakkında araştırma yapanlar sevgilisinin kim olduğunu görünce şaşıp kaldı. Bir dönem Aslı Enver'le kısa süreli bir evlilik yaşayan Birkan Sokulu meğer sosyetik güzelle aşk yaşıyormuş. İşte başta Birkan Sokullu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

26.01.2021 13:54 - Son Güncelleme: 26.01.2021 13:55
Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sevgilisi büyüledi! Dizide İnci terk etti gerçekte yüzü gülüyor sevgilisi o sosyetik isimmiş

Masumlar Apartmanı Han karakterine ünlü oyuncu Birkan Sokullu hayat veriyor. Ailesini ayakta tutmaya çalışan Han'ın gizemli hikayesi izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Dispozofobi hastalığı yani istifçilik hastalığı olan Han'a son darbe Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakterinden gelmişti. İnci'nin Han'a boşanma davası açmasının ardından neler olacağı merak konusuyken herkes Birkan Sokullu'nun özel hayatını merak ediyor.

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Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sevgilisi büyüledi! Dizide İnci terk etti gerçekte yüzü gülüyor sevgilisi o sosyetik isimmiş

Aslı Enver ile evliliklerinin ardından Berrak Tüzünataç ve Dilan Çiçek Deniz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Birkan Sokullu aşkı sosyetik güzelde buldu. Peki Birkan Sokullu'nun sevgilisi kim? İşte başta Birkan Sokullu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sevgilisi büyüledi! Dizide İnci terk etti gerçekte yüzü gülüyor sevgilisi o sosyetik isimmiş

MERVE DİZDAR VE EŞİ GÜRHAN ALTUNDAŞAR

Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sevgilisi büyüledi! Dizide İnci terk etti gerçekte yüzü gülüyor sevgilisi o sosyetik isimmiş
Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun sevgilisi büyüledi! Dizide İnci terk etti gerçekte yüzü gülüyor sevgilisi o sosyetik isimmiş