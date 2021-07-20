Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu’nun o fotoğrafı ortalığı karıştırdı! İlk açıklama sevgilisi Eda Gürkaynak'tan geldi
Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun o fotoğrafı ortalığı karıştırdı! Başrollerini Ezgi Mola ve Merve Dizdar ile paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda Han karakterine can veren Birkan Sokullu, sosyal medyada yayılan bir fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı. Söz konusu fotoğrafta kısa saçlarıyla dikkat çeken Sokullu'nun dizi için imaj değişikliğine gittiği iddia edildi. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Oyuncunun sevgilisi Eda Gürkaynak, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak iddialara son noktayı koydu. İşte Eda Gürkaynak'ın o paylaşımı...
20.07.2021 01:19
- Son Güncelleme: 20.07.2021 01:19
Masumlar Apartmanı'nda Han karakterine can veren Birkan Sokullu, dizinin sezon finali yapmasının ardından sevgilisi Eda Gürkaynak ile tatile çıktı.
Söz konusu fotoğrafın 'Masumlar Apartmanı' dizisinin yeni sezonu için imaj çalışması olduğu iddia edildi. Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak, duruma müdahale etti.