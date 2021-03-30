Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu sosyetik sevgilisini öpücüklere boğdu cümle aleme aşkını ilan etti! Meğer sevgilisi...
Yaşını göstermeyen oyunculardan biri olan Birkan Sokullu, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. 35 yaşındaki oyuncu Hayat Şarkısı, Yaşamayanlar, Küçük Sırlar, Bir Aile Hikayesi gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Masumlar Apartmanı adlı dizide Dispozofobi sorunu olan Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu hakkında araştırma yapanlar sevgilisinin kim olduğunu görünce şaşıp kaldı. Bir dönem Aslı Enver'le kısa süreli bir evlilik yaşayan Birkan Sokulu meğer sosyetik güzelle aşk yaşıyormuş. Öyle ki aşıklar Instagram hesaplarından aşklarını sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte başta Birkan Sokullu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
Masumlar Apartmanı Han karakterine ünlü oyuncu Birkan Sokullu hayat veriyor. Ailesini ayakta tutmaya çalışan Han'ın gizemli hikayesi izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Dispozofobi hastalığı yani istifçilik hastalığı olan Han dizide bir türlü huzura eremiyor ancak özel hayatında tam bir aşk sarhoşu.
Aslı Enver ile evliliklerinin ardından Berrak Tüzünataç ve Dilan Çiçek Deniz ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Birkan Sokullu aşkı sosyetik güzelde buldu. Öyle ki ünlü çift son paylaşımlarında birbirlerini öpücüklere boğdu. Peki Birkan Sokullu'nun sevgilisi kim? İşte başta Birkan Sokullu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.