Masumlar Apartmanı'nın Gülben'iydi... Merve Dizdar'dan estetik itirafı: "Herhangi bir yerimi yaptırmaya başlarsam..."
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'iydi... Merve Dizdar'dan estetik itirafı geldi herkes eski hallerini merak etti. Ezgi Mola ile başrolde rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben'i canlandıran Merve Dizdar'ın yeni projesi belli oldu. Yeni dizi için el sıkışan Dizdar sosyal medya gündeminde yerini alırken estetik itirafıyla da gündeme bomba gibi düştü.
20.11.2022 17:37 - Son Güncelleme: 20.11.2022 17:37
"HERHANGİ BİR YERİMİ YAPTIRMAYA BAŞLARSAM..."
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'iydi... Merve Dizdar'dan estetik itirafı!
Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i olarak büyük beğeni toplayan Merve Dizdar kararını verdi. Merve Dizdar yeni bir anlaşma yaptı ve Onur Güvenatam'ın çektiği "Ömer" dizisiyle el sıkıştı.
Verdiği bir röportajda kendisine sürekli estetik yaptırması için talepler geldiğini söyleyen Merve Dizdar, "Herhangi bir yerimi yaptırmaya başlarsam ben ben olmaktan çıkarım diye korkuyorum." dedi.