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Masumlar Apartmanı'nın Gülben'iydi... Merve Dizdar'dan estetik itirafı: "Herhangi bir yerimi yaptırmaya başlarsam..."

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'iydi... Merve Dizdar'dan estetik itirafı geldi herkes eski hallerini merak etti. Ezgi Mola ile başrolde rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben'i canlandıran Merve Dizdar'ın yeni projesi belli oldu. Yeni dizi için el sıkışan Dizdar sosyal medya gündeminde yerini alırken estetik itirafıyla da gündeme bomba gibi düştü.

20.11.2022 17:37 - Son Güncelleme: 20.11.2022 17:37
Masumlar Apartmanı’nın Gülben’iydi... Merve Dizdar’dan estetik itirafı: Herhangi bir yerimi yaptırmaya başlarsam...

"HERHANGİ BİR YERİMİ YAPTIRMAYA BAŞLARSAM..."

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'iydi... Merve Dizdar'dan estetik itirafı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masumlar Apartmanı’nın Gülben’iydi... Merve Dizdar’dan estetik itirafı: Herhangi bir yerimi yaptırmaya başlarsam...

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i olarak büyük beğeni toplayan Merve Dizdar kararını verdi. Merve Dizdar yeni bir anlaşma yaptı ve Onur Güvenatam'ın çektiği "Ömer" dizisiyle el sıkıştı.

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’iydi... Merve Dizdar’dan estetik itirafı: Herhangi bir yerimi yaptırmaya başlarsam...

Verdiği bir röportajda kendisine sürekli estetik yaptırması için talepler geldiğini söyleyen Merve Dizdar, "Herhangi bir yerimi yaptırmaya başlarsam ben ben olmaktan çıkarım diye korkuyorum." dedi.

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’iydi... Merve Dizdar’dan estetik itirafı: Herhangi bir yerimi yaptırmaya başlarsam...

Açıklamasıyla dikkat çeken Merve Dizdar'ın yıllar içindeki değişimi merak konusu oldu.

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’iydi... Merve Dizdar’dan estetik itirafı: Herhangi bir yerimi yaptırmaya başlarsam...

İşte çocukluktan şimdiye Merve Dizdar'ın değişimi...

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