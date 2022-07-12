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Haberler Magazin Masumlar Apartmanı’nın Gülben’iydi! Merve Dizdar pembe mayosuyla poz verdi! Cesur paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’iydi! Merve Dizdar pembe mayosuyla poz verdi! Cesur paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Başrollerini Birkan Sokullu ve Ezgi Mola ile paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. En cesur haliyle kamera karşısına geçen oyuncu, pembe mayosuyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Merve Dizdar'ın tatil pozu...

12.07.2022 19:02 - Son Güncelleme: 12.07.2022 19:02
Masumlar Apartmanı’nın Gülben’iydi! Merve Dizdar pembe mayosuyla poz verdi! Cesur paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, Gülben karakterini canlandırdığı Masumlar Apartmanı dizisiyle adını geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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Masumlar Apartmanı’nın Gülben’iydi! Merve Dizdar pembe mayosuyla poz verdi! Cesur paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Oyunculuğunun yanı sıra doğallığıyla da dikkat çeken Dizdar, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’iydi! Merve Dizdar pembe mayosuyla poz verdi! Cesur paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, pembe mayosuyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’iydi! Merve Dizdar pembe mayosuyla poz verdi! Cesur paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’iydi! Merve Dizdar pembe mayosuyla poz verdi! Cesur paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu

En cesur haliyle kamera karşısına geçen Dizdar'ın yakın çekim yaptığı paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

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