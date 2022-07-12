Masumlar Apartmanı’nın Gülben’iydi! Merve Dizdar pembe mayosuyla poz verdi! Cesur paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu
Başrollerini Birkan Sokullu ve Ezgi Mola ile paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. En cesur haliyle kamera karşısına geçen oyuncu, pembe mayosuyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Merve Dizdar'ın tatil pozu...
12.07.2022 19:02 - Son Güncelleme: 12.07.2022 19:02
Ünlü oyuncu Merve Dizdar, Gülben karakterini canlandırdığı Masumlar Apartmanı dizisiyle adını geniş bir hayran kitlesine ulaştı.