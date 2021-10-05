Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ın siz bir de kardeşini bir görün! Hem güldüren hem ağlatan Merve...

Son dönemin en çok konuşulan ve hakkında araştırma yapılan isimlerinin başında geliyor 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar'la boşanması magazin gündeminde sıkça yer bulan Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı. İlk bakışta birbirlerini andırmayan kardeşlerin gülüşleri birbirinin aynısı gibi. İşte başta Merve Dizdar olmak üzere ünlülerin kardeşleri.