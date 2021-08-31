Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ı hiç böyle görmediniz! Önce sere serpe uzandı sonra derin yırtmacı ile şov yaptı
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ı hiç böyle görmediniz! Başrollerini Ezgi Mola ve Birkan Sokullu ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Objektiflere birbirinden iddialı pozlar veren Dizdar'ın çalılıkların ortasında sere serpe uzandığı ve kayıkta derin yırtmacıyla verdiği pozları sosyal medyada yayınlandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği pozlara "Sen neymişsin be Merve", "Bayıldım" yorumları yapıldı. İşte Merve Dizdar'ın o pozları...
31.08.2021 22:34
- Son Güncelleme: 31.08.2021 22:34
Merve Dizdar, başrollerini Ezgi Mola ve Birkan Sokullu ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Merve Dizdar, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Objektiflere birbirinden iddialı pozlar veren Dizdar'ın çalılıkların ortasında sere serpe uzandığı ve kayıkta derin yırtmacıyla verdiği pozları sosyal medyada yayınlandı.