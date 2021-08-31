Vav TV İzle
Haberler Magazin Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ı hiç böyle görmediniz! Önce sere serpe uzandı sonra derin yırtmacı ile şov yaptı

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ı hiç böyle görmediniz! Önce sere serpe uzandı sonra derin yırtmacı ile şov yaptı

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ı hiç böyle görmediniz! Başrollerini Ezgi Mola ve Birkan Sokullu ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Objektiflere birbirinden iddialı pozlar veren Dizdar'ın çalılıkların ortasında sere serpe uzandığı ve kayıkta derin yırtmacıyla verdiği pozları sosyal medyada yayınlandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği pozlara "Sen neymişsin be Merve", "Bayıldım" yorumları yapıldı. İşte Merve Dizdar'ın o pozları...

31.08.2021 22:34 - Son Güncelleme: 31.08.2021 22:34
Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ı hiç böyle görmediniz! Önce sere serpe uzandı sonra derin yırtmacı ile şov yaptı

Merve Dizdar, başrollerini Ezgi Mola ve Birkan Sokullu ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ı hiç böyle görmediniz! Önce sere serpe uzandı sonra derin yırtmacı ile şov yaptı

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ve eski eşi Gürhan Altundaşar ile uzun süre gündem olan Dizdar, bu kez birbirinden iddialı pozlarıyla çok konuşuldu.

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ı hiç böyle görmediniz! Önce sere serpe uzandı sonra derin yırtmacı ile şov yaptı

Merve Dizdar, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Objektiflere birbirinden iddialı pozlar veren Dizdar'ın çalılıkların ortasında sere serpe uzandığı ve kayıkta derin yırtmacıyla verdiği pozları sosyal medyada yayınlandı.

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ı hiç böyle görmediniz! Önce sere serpe uzandı sonra derin yırtmacı ile şov yaptı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören fotoğraflar, kısa süre içinde gündem oldu.

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ı hiç böyle görmediniz! Önce sere serpe uzandı sonra derin yırtmacı ile şov yaptı

Sosyal medya kullanıcıları, binlerce beğeni alan pozlara "Sen neymişsin be Merve", "Bayıldım" yorumlarında bulundu.

SON DAKİKA