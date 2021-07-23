Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar’ı hiç böyle görmediniz! İddialı paylaşımları peş peşe yaptı sosyal medya sallandı
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ı hiç böyle görmediniz! Son dönemin popüler oyuncuları arasında yer alan Merve Dizdar, bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. İç çamaşırının üstüne giydiği pembe ceketiyle poz veren Dizdar, o kareleri Instagram hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Dizdar'ın dergi pozları sosyal medyada gündem olurken ünlü isimden çok konuşulan bir paylaşım daha geldi. Dizdar, kırmızı bikinisi ile denize girdiği anlara ait bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncu, iddia paylaşımıyla bikinili pozlarına photoshop uygulayan meslektaşlarına adeta meydan okudu. İşte Merve Dizdar'ın o paylaşımları...
23.07.2021 23:55
- Son Güncelleme: 24.07.2021 00:31
Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Gülben karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Merve Dizdar, bir değinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.