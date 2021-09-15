Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar hırkasının düğmelerini açıp dantelli çamaşırıyla dekolte verdi! O yorum dikkat çekti
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'dan sonbahar paylaşımı! Başrollerini Ezgi Mola ve Birkan Sokullu ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran Merve Dizdar, sosyal medya hesabında yaptığı sonbahar paylaşımıyla dikkat çekti. Hırkasının düğmelerini açıp dekolte veren ünlü oyuncunun, çalılıklar içindeki pozları kısa sürede gündem oldu. Çok sayı da sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşıma yorum yağdı. Öte yandan Dizdar'ın bir takipçisi, 'Lütfen açılma' yorumunda bulunarak ünlü oyuncuyu uyardı. İşte Merve Dizdar'ın o paylaşımı...
15.09.2021 18:13
- Son Güncelleme: 15.09.2021 18:13
Ünlü oyuncu Merve Dizdar, başrollerini Ezgi Mola ve Birkan Sokullu ile paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.