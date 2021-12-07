Vav TV İzle
Haberler Magazin Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar'la fena yakalandı! 6 ay önce boşanan ikili 'yasak aşk yok' demişti

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar'la fena yakalandı! 6 ay önce boşanan ikili 'yasak aşk yok' demişti

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar ile fena yakalandı! 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar ile geçtiğimiz haziran ayında tek celsede boşanan Merve Dizdar, eski eşi ile birlikte görüntülendi. Arkadaş grubuyla bir araya gelen ikilinin samimi hali dikkat çekti. Boşanma nedenlerinin yasak aşk olduğu ileri sürülünce Merve Dizdar Instagram'dan açıklama yapmış ve iddiaları yalanlamıştı...

07.12.2021 14:17 - Son Güncelleme: 07.12.2021 15:38
Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar’la fena yakalandı! 6 ay önce boşanan ikili ’yasak aşk yok’ demişti

AŞK YENİDEN Mİ?

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar'la fena yakalandı! 6 ay önce boşanan ikili 'yasak aşk yok' demişti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar’la fena yakalandı! 6 ay önce boşanan ikili ’yasak aşk yok’ demişti

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Gülben karakteri ile dikkat çeken Merve Dizdar ve kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar, geçtiğimiz haziran ayında evliliklerini noktaladı.

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar’la fena yakalandı! 6 ay önce boşanan ikili ’yasak aşk yok’ demişti

2. Sayfa'nın haberine göre, arkadaş grubuyla bir araya gelen ikilinin samimi hali de dikkat çekti. Altundaşar'ın elini Dizdar'ın sandalyesine koyması da gözlerden kaçmadı. İkilinin yeniden bir araya gelip gelmedikleri ise henüz bilinmiyor.

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar’la fena yakalandı! 6 ay önce boşanan ikili ’yasak aşk yok’ demişti

Merve Dizdar boşanma kararı almasının ardından şu açıklamada bulunmuştu:

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar’la fena yakalandı! 6 ay önce boşanan ikili ’yasak aşk yok’ demişti

YASAK AŞK YOK!

"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."

SON DAKİKA