Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar'la fena yakalandı! 6 ay önce boşanan ikili 'yasak aşk yok' demişti
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar ile fena yakalandı! 2018 yılında evlendiği Gürhan Altundaşar ile geçtiğimiz haziran ayında tek celsede boşanan Merve Dizdar, eski eşi ile birlikte görüntülendi. Arkadaş grubuyla bir araya gelen ikilinin samimi hali dikkat çekti. Boşanma nedenlerinin yasak aşk olduğu ileri sürülünce Merve Dizdar Instagram'dan açıklama yapmış ve iddiaları yalanlamıştı...
07.12.2021 14:17
- Son Güncelleme: 07.12.2021 15:38
AŞK YENİDEN Mİ?
Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar eski eşi Gürhan Altundaşar'la fena yakalandı! 6 ay önce boşanan ikili 'yasak aşk yok' demişti...
Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Gülben karakteri ile dikkat çeken Merve Dizdar ve kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar, geçtiğimiz haziran ayında evliliklerini noktaladı.
YASAK AŞK YOK!
"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."