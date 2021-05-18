Masumlar Apartmanı'nın Esat'ı Uğur Uzunel dizide de gerçekte de aşık sevgilisi çıka çıka o ünlü oyuncu çıktı! Yengesiydi...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin üstlendiği Masumlar Apartmanı'nın en çok dikkat çeken isimlerinden biri 32 yaşındaki genç oyuncu Uğur Uzunel oldu. Dizilnin başlarında Gülben'e pas vermeyen ancak sonra sonra hislerini açığa çıkaran ve Han'ın hedefi haline gelen Esat karakterine hayat veren Uğur Uzunel hem gerçekte hem de dizide aşık. Kendisi gibi ünlü bir oyuncuyla aşk yaşayan Uğur Uzunel'in sevgilisi şu sıralarda ekranlarda boy gösteriyor. İşte başta Uğur Uzunel olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

18.05.2021 10:17 - Son Güncelleme: 18.05.2021 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





