Masumlar Apartmanı'nın çilekeş Gülben'i Merve Dizdar'ın kardeşini bir görün! Hem güldüren hem ağlayan Merve...

Son dönemin en çok konuşulan ve hakkında araştırma yapılan isimlerinin başında geliyor 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar'la mutlu bir evlilik yürüten Merve Dizdar'ın ablası Gözde'yi görenler şaştı kaldı.