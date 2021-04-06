Masumlar Apartmanı'nın çilekeş Gülben'i Merve Dizdar'dan şoke eden gerçekler! Görenler 'bu kim ki' diyor inanmıyor
Son dönemin çok konuşulan oyuncularından biri şüphesiz Merve Dizdar... 34 yaşındaki Merve Dizdar, oyunculuğu ile dikkat çekerken, hayranları ünlü oyuncunun özel hayatını merak ediyor. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında dünyaevine giren Merve Dizdar eski haliyle sosyal medyanın gündeminde. Sayısız dizi ve filmde rol alan ve parlamasını Masumlar Apartmanı'nda yaşayan Merve Dizdar'ın bu halleri sizi de çok şaşırtacak.
Son dönemde Türk televizyon yapımları arasında büyük ses getiren Masumlar Apartmanı dizisi ilgi çekmeye devam ediyor. Dizide Gülben karakterini canlandıran güzel oyuncu Merve Dizdar'ın son yaşadığı değişim görenleri şaşkına çevirdi. Başarılı oyuncunun eski hali ile yeni halini karşılaştıran Masumlar Apartmanı hayranları büyük şok yaşadı. Her bölümü reyting rekorları kıran dizinin sevilen oyuncularından Merve Dizdar, bu değişimi ile sosyal medyanın gündemine oturdu.
Merve Dizdar, doğallığı, samimiyeti ve sevecen tavırları ile gönüllerde taht kuruyor. Masumlar Apartmanı yapımında oyunculuk performansını en üst seviyeye taşıyan ünlü oyuncu, ortaya çıkan görseller ile hayranlarını bile şaşırttı. Sevilen oyuncunun daha önce rol aldığı eski yapımlardan ortaya çıkan görseller, Merve Dizdar'ın eski hali hakkında da bilgi sahibi olma imkanı sağladı.