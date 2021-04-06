Masumlar Apartmanı'nın çilekeş Gülben'i Merve Dizdar'dan şoke eden gerçekler! Görenler 'bu kim ki' diyor inanmıyor

Son dönemin çok konuşulan oyuncularından biri şüphesiz Merve Dizdar... 34 yaşındaki Merve Dizdar, oyunculuğu ile dikkat çekerken, hayranları ünlü oyuncunun özel hayatını merak ediyor. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında dünyaevine giren Merve Dizdar eski haliyle sosyal medyanın gündeminde. Sayısız dizi ve filmde rol alan ve parlamasını Masumlar Apartmanı'nda yaşayan Merve Dizdar'ın bu halleri sizi de çok şaşırtacak.

06.04.2021 12:08 - Son Güncelleme: 06.04.2021 12:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





