Masumlar Apartmanı’nın Ceylan’ı Aslıhan Gürbüz’ün eski sevgilisi o ünlü oyuncu çıktı! Herkes onları evli eş sanıyordu ama...

Aslıhan Gürbüz yıllardır girdiği karakterlerle hayranlarının gönlünü fetheden isimlerden. 2009 yılında Bir Bulut Olsam dizisinde oynadığı başrolle televizyon camiasına kendini kabul ettirdi. Ardından 2011 yılının fenomen dizilerinden biri olan Yahşi Cazibe ile ününe ün kattı. Aslıhan Gürbüz, geçtiğimiz yıllarda Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve karakteriyle de büyük sükse yaptı. Bu karakterle farklı bir havaya bürünmüştü. Hayranlarını şaşırtmıştı!