Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'den bomba cinsellik itirafı her sözüyle sosyal medyayı karıştırdı 'seyircinin hayal etmesini sağla'

"SEKS BENCE HAYAT ENERJİSİ"

Tütüncü, "Seks bence hayat enerjisi, herkesin hayatında hep olmalı. Seksüel çekimin olduğu yerde her zaman bir merak vardır. Hep diri tutar. Bu aslında yaptığımız iş için de geçerli. Partnerinle sevişmek zorunda değilsin, sadece seyircinin sizi sevişirken hayal etmesini sağla, yeter" ifadelerini kullandı.

"İLAYDA İLE SEVGİLİ DEĞİLİZ"

Adı partneri İlayda Alişan ile aşk dedikodularına karışan Serkay Tütüncü, "İlayda ile sevgili değiliz. Hikayeyi inandırdık." açıklamasında bulundu.