Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'den bomba cinsellik itirafı her sözüyle sosyal medyayı karıştırdı 'seyircinin hayal etmesini sağla'
Son olarak Masumiyet dizisinde canlandırdığı İlker karakteriyle izleyici karşısına çıkan Serkay Tütüncü, Survivor itirafından sonra bu kez de cinsellik itirafıyla gündemde. 30 yaşında oyuncunun İlayda Alişan'la birlikte rol aldığı Masumiyet dizisi final yapmıştı. Bu erken final üzse de, kısa macera bile Serkay Tütüncü'nün yıldızının parlamasına yetti. Survivor'la hayatlarımıza giren Serkay Tütüncü özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Serkay Tütüncü, cinsel ilişki itirafıyla gündem oldu. İşte yakışıklı yıldızın o açıklamaları...
"SEKS BENCE HAYAT ENERJİSİ"
Tütüncü, "Seks bence hayat enerjisi, herkesin hayatında hep olmalı. Seksüel çekimin olduğu yerde her zaman bir merak vardır. Hep diri tutar. Bu aslında yaptığımız iş için de geçerli. Partnerinle sevişmek zorunda değilsin, sadece seyircinin sizi sevişirken hayal etmesini sağla, yeter" ifadelerini kullandı.
"İLAYDA İLE SEVGİLİ DEĞİLİZ"
Adı partneri İlayda Alişan ile aşk dedikodularına karışan Serkay Tütüncü, "İlayda ile sevgili değiliz. Hikayeyi inandırdık." açıklamasında bulundu.
"ÇOK SAVRUK BİR İNSANIM"
Serkay Tütüncü, "Arkadaşlarınızın sizi en çok eleştirdiği yönünüz nedir?" sorusuna, "Savruk olmam sanırım. Malımın kıymetini hiç bilmiyorum. Felsefik bir yerden söylemiyorum bunu ama gerçekten çok değer vermiyorum sanırım, o yüzden böyle. Versem, gözümün önünde tutarım çünkü biliyorum" cevabını verdi.
"SİZİ SEVİŞİRKEN HAYAL ETMESİNİ SAĞLA"
Tütüncü, "Seks bence hayat enerjisi, herkesin hayatında hep olmalı. Seksüel çekimin olduğu yerde her zaman bir merak vardır. Hep diri tutar. Bu aslında yaptığımız iş için de geçerli. Partnerinle sevişmek zorunda değilsin, sadece seyircinin sizi sevişirken hayal etmesini sağla, yeter" ifadelerini kullandı.