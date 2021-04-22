RAMAZAN İMSAKİYE
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Masumiyet'in Hale'si yine alay konusu oldu! Dillere düşen 57'lik Hülya Avşar 'yüzü geleceğimden daha parlak' dedirtti

Hülya Avşar yine alay konusu oldu! Dillere düşen 57'lik Hülya 'yüzü geleceğimden daha parlak' dedirtti. Masumiyet'in saç baş yolduran Hale Ilgaz'ı Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre ile bir kez daha adından söz ettirdi. Kısa sürede gündem olan Hülya Avşar'a sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Avşar kızı daha önce yaşanan filtre krizinde, "Aramam gereken yerleri aradım biraz gerildik ama sonra da ne olacak yani dalga geçmeye başladık. Umurumda değil neysek o!" demişti. İşte Hülya Avşar'ın gülümseten filtreli halleri…

22.04.2021 12:04 - Son Güncelleme: 22.04.2021 12:04
Masumiyet'in Hale'si yine alay konusu oldu! Dillere düşen 57'lik Hülya Avşar 'yüzü geleceğimden daha parlak' dedirtti

HÜLYA AVŞAR YİNE ALAY KONUSU

Masumiyet'in Hale'si yine alay konusu oldu! Dillere düşen 57'lik Hülya Avşar 'yüzü geleceğimden daha parlak' dedirtti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masumiyet'in Hale'si yine alay konusu oldu! Dillere düşen 57'lik Hülya Avşar 'yüzü geleceğimden daha parlak' dedirtti

Yıllar sonra ekranlara geri dönen Hülya Avşar yine sosyal medyanın diline düştü. Masumiyet dizisinde 'Hale'yi oynayan Hülya Avşar, dizinin geçmiş bölümlerinde yüzüne uygulanan filtrenin abartılması ile gündeme gelmişti.

Masumiyet'in Hale'si yine alay konusu oldu! Dillere düşen 57'lik Hülya Avşar 'yüzü geleceğimden daha parlak' dedirtti

Son bölümde ise Avşar'ın yer aldığı sahnelerdeki filtreli görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Masumiyet'in Hale'si yine alay konusu oldu! Dillere düşen 57'lik Hülya Avşar 'yüzü geleceğimden daha parlak' dedirtti

Yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar hakkında Twitter'da çok sayıda paylaşım yapıldı.

Masumiyet'in Hale'si yine alay konusu oldu! Dillere düşen 57'lik Hülya Avşar 'yüzü geleceğimden daha parlak' dedirtti

Avşar kızının filtreli yüzüne kullanıcılar, "Hülya Avşar'ın yüzünü görmeye çalışıyorum" şeklinde birbiri ardına yorum sıraladı.