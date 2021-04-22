Masumiyet'in Hale'si yine alay konusu oldu! Dillere düşen 57'lik Hülya Avşar 'yüzü geleceğimden daha parlak' dedirtti

Hülya Avşar yine alay konusu oldu! Dillere düşen 57'lik Hülya 'yüzü geleceğimden daha parlak' dedirtti. Masumiyet'in saç baş yolduran Hale Ilgaz'ı Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre ile bir kez daha adından söz ettirdi. Kısa sürede gündem olan Hülya Avşar'a sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Avşar kızı daha önce yaşanan filtre krizinde, "Aramam gereken yerleri aradım biraz gerildik ama sonra da ne olacak yani dalga geçmeye başladık. Umurumda değil neysek o!" demişti. İşte Hülya Avşar'ın gülümseten filtreli halleri…

22.04.2021 12:04 - Son Güncelleme: 22.04.2021 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





