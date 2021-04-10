Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan’la ilgili gerçek ortaya çıktı! Anne acısı yürek yaktı
Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ve Serkan Tütüncü'nün yer aldığı Masumiyet dizisinde Ela karakterine can veren İlayda Alişan verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, "Çocukluğuna dair ilk hatırladığın şey ne?" sorusuna yürek yakan bir cevap verdi. Alişan, "Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik" diyerek başından geçenleri anlattı.
10.04.2021 17:01
- Son Güncelleme: 10.04.2021 17:01
Hürriyet'e konuşan ünlü oyuncu İlayda Alişan, çocuk yaşlarda annesini kaybettiğini söyleyerek yürek yaktı. Anne acısıyla sarsılan Alişan, duygusal açıklamalarıyla gündem oldu.
25 yaşındaki ünlü oyuncu, "Seni yeni tanıyacak birine kendini anlatman gerekse nasıl anlatırsın?" sorusunu "Uslanmaz bir hayalperest, hayvansever, yenilik ve değişim meraklısı, yaratıcılık meftunu..." şeklinde cevapladı.
Alişan, çocukluğuna dair ilk hatırladığın şeyin sorulması üzerine "Ben 6-7 yaşlarındayken annemin beni okula uğurlamak için uyandırdığı ve yumurta pişirdiği bir an geldi aklıma. Sık sık gözümün önüne gelir" ifadelerini kullandı.
"Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük" diyen oyuncu, "Neden yarım?" sorusunu da şöyle cevapladı: "Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden"
"Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca Hürriyet'te çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hâlâ da öyle"