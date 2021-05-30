Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan mavi bikinisiyle objektif karşısına geçti! Sosyal medyayı kasıp kavurdu makyajsız hali olay oldu

Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan mavi bikinisiyle objektif karşısına geçti! Sosyal medyayı kasıp kavurdu… Masumiyet'te birlikte rol aldığı Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı iddialarını "Kariyerime odaklandım" diyerek yalanlayan İlayda Alişan, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla değil işiyle gündeme gelmek istediğini söyleyen Alişan, bikinili pozuyla çok konuşuldu. Mavi bikinisiyle verdiği pozu Instagram sayfasında yayınlayan oyuncu, kısa süre içinde gündem oldu. İşte İlayda Alişan'ın çok konuşulan o pozları…

30.05.2021 00:14 - Son Güncelleme: 30.05.2021 01:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





