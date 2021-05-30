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Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan mavi bikinisiyle objektif karşısına geçti! Sosyal medyayı kasıp kavurdu makyajsız hali olay oldu

Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan mavi bikinisiyle objektif karşısına geçti! Sosyal medyayı kasıp kavurdu… Masumiyet'te birlikte rol aldığı Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı iddialarını "Kariyerime odaklandım" diyerek yalanlayan İlayda Alişan, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Geçtiğimiz günlerde özel hayatıyla değil işiyle gündeme gelmek istediğini söyleyen Alişan, bikinili pozuyla çok konuşuldu. Mavi bikinisiyle verdiği pozu Instagram sayfasında yayınlayan oyuncu, kısa süre içinde gündem oldu. İşte İlayda Alişan'ın çok konuşulan o pozları…

30.05.2021 00:14 - Son Güncelleme: 30.05.2021 01:38
Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan mavi bikinisiyle objektif karşısına geçti! Sosyal medyayı kasıp kavurdu makyajsız hali olay oldu

İlayda Alişan, başrollerini Deniz Çakır, Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Serkay Tütüncü ile paylaştığı Masumiyet dizisinin final yapmasının ardından tatile çıktı.

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Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan mavi bikinisiyle objektif karşısına geçti! Sosyal medyayı kasıp kavurdu makyajsız hali olay oldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, tatilde verdiği pozları Instagram sayfasında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan mavi bikinisiyle objektif karşısına geçti! Sosyal medyayı kasıp kavurdu makyajsız hali olay oldu

Alişan, mavi bikinisiyle objektif karşısına geçti ve o kareleri sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan mavi bikinisiyle objektif karşısına geçti! Sosyal medyayı kasıp kavurdu makyajsız hali olay oldu

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı. Takipçileri, Alişan'a övgü yağdırdı.

Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan mavi bikinisiyle objektif karşısına geçti! Sosyal medyayı kasıp kavurdu makyajsız hali olay oldu

Öte yandan İlayda Alişan'ın makyajsız hali dikkat çekti. Oyuncu, sıfır makyajlı haliyle takipçilerinden tam not aldı.