Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan makyajsız haliyle meydan okudu! Mini tulumuyla bahçe pozu verdi sosyal medya onu konuştu

Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan sıfır makyajlı haliyle meydan okudu! Rol aldığı Masumiyet dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan ünlü oyuncu İlayda Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçen haftalarda rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerle gündeme gelen ve iddiaları net bir dille yalanlayan Alişan, şimdi ise mini tulumuyla verdiği bahçe pozuyla çok konuşuldu. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncu, sosyal medyayı salladı. İşte İlayda Alişan'ın o paylaşımı…

01.06.2021 23:00 - Son Güncelleme: 01.06.2021 23:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





