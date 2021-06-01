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Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan makyajsız haliyle meydan okudu! Mini tulumuyla bahçe pozu verdi sosyal medya onu konuştu

Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan sıfır makyajlı haliyle meydan okudu! Rol aldığı Masumiyet dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan ünlü oyuncu İlayda Alişan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçen haftalarda rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerle gündeme gelen ve iddiaları net bir dille yalanlayan Alişan, şimdi ise mini tulumuyla verdiği bahçe pozuyla çok konuşuldu. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncu, sosyal medyayı salladı. İşte İlayda Alişan'ın o paylaşımı…

01.06.2021 23:00 - Son Güncelleme: 01.06.2021 23:00
Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan makyajsız haliyle meydan okudu! Mini tulumuyla bahçe pozu verdi sosyal medya onu konuştu

Ela karakterini canlandırdığı Masumiyet'in final yapmasının ardından tatile çıkan İlayda Alişan, geçen haftalarda rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerle gündem olmuştu.

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Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan makyajsız haliyle meydan okudu! Mini tulumuyla bahçe pozu verdi sosyal medya onu konuştu

Aşk iddiaları net bir dille yalanlayan ve "Kariyerime odaklandım" diyen ünlü oyuncu, şimdi ise Instagram sayfasında yaptığı makyajsız paylaşımıyla çok konuşuldu.

Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan makyajsız haliyle meydan okudu! Mini tulumuyla bahçe pozu verdi sosyal medya onu konuştu

Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Alişan, mini tulumuyla verdiği bahçe pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan makyajsız haliyle meydan okudu! Mini tulumuyla bahçe pozu verdi sosyal medya onu konuştu

Alişan'ın paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alırken takipçileri ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.

Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan makyajsız haliyle meydan okudu! Mini tulumuyla bahçe pozu verdi sosyal medya onu konuştu

İşte başta İlayda Alişan olmak üzere ünlü isimler ve makyajsız halleri…