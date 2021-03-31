RAMAZAN İMSAKİYE
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Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan bu yaşına rağmen değişimi inanılmaz! Herkes estetik diyor demesine ama...

Şu sıralar kariyerinin zirvesini yaşıyor 25 yaşındaki genç oyuncu İlayda Alişan. Rol aldığı dizide hayat verdiği Ela Yüksel karakteriyle sergilediği oyunculuk takdire şayan. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan İlayda Alişan aslında gözler önünde büyüdü desek yeridir. Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra ilk oyunculuk deneyimi Bir Çocuk Sevdim adlı diziyle oldu sonrası da geldi. Ancak son olarak rol aldığı dizideki değişimi gözlerden kaçmıyor. Pek çok sosyal medya kullanıcısı 'estetik' dese de bu iddiaların aslı astarı henüz yok. Gelin başta İlayda Alişan olmak üzere ünlülerin değişimlerine birlikte bakalım.

31.03.2021 17:33 - Son Güncelleme: 14.04.2021 15:08
Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan bu yaşına rağmen değişimi inanılmaz! Herkes estetik diyor demesine ama...

İlayda Alişan, 26 Şubat 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı. İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı.

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Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan bu yaşına rağmen değişimi inanılmaz! Herkes estetik diyor demesine ama...

Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe, Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur, Hakan: Muhafız, Şampiyon, Terapist gibi yapımlarda rol alarak genç yaşına pek çok iş sığdırdı. Son günlerde en çok konuşulan şey ise değişimi. Kimileri estetik dese de bunu doğrulayan bir açıklama yok. Gelin başta İlayda Alişan olmak üzere ünlülerin değişimlerine birlikte bakalım.

Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan bu yaşına rağmen değişimi inanılmaz! Herkes estetik diyor demesine ama...

ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMLERİ

SABRİYE ŞENGÜL

Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan bu yaşına rağmen değişimi inanılmaz! Herkes estetik diyor demesine ama...
Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan bu yaşına rağmen değişimi inanılmaz! Herkes estetik diyor demesine ama...