Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan bu yaşına rağmen değişimi inanılmaz! Herkes estetik diyor demesine ama...

Şu sıralar kariyerinin zirvesini yaşıyor 25 yaşındaki genç oyuncu İlayda Alişan. Rol aldığı dizide hayat verdiği Ela Yüksel karakteriyle sergilediği oyunculuk takdire şayan. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan İlayda Alişan aslında gözler önünde büyüdü desek yeridir. Çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra ilk oyunculuk deneyimi Bir Çocuk Sevdim adlı diziyle oldu sonrası da geldi. Ancak son olarak rol aldığı dizideki değişimi gözlerden kaçmıyor. Pek çok sosyal medya kullanıcısı 'estetik' dese de bu iddiaların aslı astarı henüz yok. Gelin başta İlayda Alişan olmak üzere ünlülerin değişimlerine birlikte bakalım.

31.03.2021 17:33 - Son Güncelleme: 14.04.2021 15:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





