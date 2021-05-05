Masumiyet'in aşk girdabına düşen Ela'sı İlayda Alişan'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer Kardeşlerim dizisinin yakışıklısıymış...

Masumiyet'in aşk girdabına düşen Ela'sı İlayda Alişan'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Şu sıralar kariyerinin zirvesini yaşıyor 25 yaşındaki genç oyuncu İlayda Alişan. Rol aldığı dizide hayat verdiği Ela Yüksel karakteriyle sergilediği oyunculukla adından söz ettiren İlayda Alişan'ın, Atv'nin kısa sürede reyting rekortmeni dizisi olan Kardeşlerim'de Kadir karakterine hayat veren başarılı oyuncu Halit Özgür Sarı ile aşk yaşadığı iddia edildi.

05.05.2021 17:52 - Son Güncelleme: 05.05.2021 17:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





