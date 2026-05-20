Masumiyet Müzesi’nin Sibel’i Oya Unustası’ndan şok kariyer itirafı

Masadaki gizemli fısıltı tam bitti derken hayatı baştan yazdı! Güller ve Günahlar’ın Berrak’ı Oya Unustası’nın tüylerini diken diken eden garson anısı

Hercai dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve son dönemlerde Masumiyet Müzesi'nde Sibel, Güller ve Günahlar'da ise Berrak karakterini canlandıran ünlü oyuncu Oya Unustası, kariyerine dair çarpıcı bir itirafta bulundu. Tam oyunculuğu bırakıp başka bir sanat dalına yönelmek üzereyken aldığı o teklif ve bir garsonun söylediği sözlerle hayatının nasıl değiştiğini açık yüreklilikle paylaştı.

Oya Unustası oyunculuğu bırakma kararından nasıl döndüğünü anlattı

"Masumiyet Müzesi" dizisinde canlandırdığı Sibel ve Güller ve Günahlar'daki Berrak karakterleriyle adından sıkça söz ettiren oyuncu Oya Unustası, kariyer yolculuğuna dair çok samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Oya Unustası’ndan herkesi şoke eden oyunculuk itirafı

Ünlü oyuncu, geçmişte bir dönem mesleğinde aradığını bulamayarak oyunculuğu tamamen bırakmayı düşündüğünü ve kendisini bu alanda artık ifade edemeyeceğine inanmaya başladığını itiraf etti.

Oya Unustası: Sanatın başka dalıyla ilerleyeyim derken vazgeçmiştim

Yaşadığı o zorlu ve kırılma noktası olan günleri anlatırken oldukça duygulanan Unustası, iç dünyasında verdiği o radikal mücadeleyi şu sözlerle özetledi:

"Tamam ben vazgeçiyorum. Artık olmayacak. Buradan kendimi ifade etmenin yolunu bulamayacağım ben. Sanatın başka dalıyla ilerleyeyim derken vazgeçmiştim."

Garsonun sözleri tüylerini diken diken etti

Tam da mesleğine havlu atmaya, her şeyden elini eteğini çekip pes etmeye yakın olduğu o karamsar dönemde yaşadığı ilginç ve esrarengiz bir anıyı paylaşan oyuncu, bir restoranda garsonun kendisine söylediği sözlerden adeta şoke olduğunu ve çok derinden etkilendiğini anlattı.

Oya Unustası’nın garson anısı

Hayatın kendisine sunduğu o gizemli işareti şu cümleyle aktardı:

"Hiç yeri yokken garson, 'Sakın oyunculuğu bırakmayın' demişti. Tüylerim diken diken olmuştu."

Deneme çekimi teklifi hayatını kökten değiştirdi

Bu gizemli karşılaşmanın hemen ardından oyunculuğa dair tüm umutlarını kaybetmek üzereyken önüne gelen bir fırsatın tüm kaderini baştan yazdığını belirten Oya Unustası, "Masumiyet Müzesi" dizisinin audition (deneme çekimi) teklifinin hayatını kökten değiştirdiğini söyledi.

Oya Unustası: Bir sihirli değnek değdi

Deneme çekimlerinin ardından sürecin inanılmaz bir hızla ilerlediğini ve her şeyin bir anda tersine döndüğünü belirten ünlü oyuncu, küllerinden yeniden doğuş hikayesini şu sözlerle haykırdı:

"Vazgeçmeye yakın Masumiyet Müzesi'nin auditionu geldi. İnanılmaz bir şekilde zincirleme onaylandı. Oradan itibaren bir sihirli değnek değdi."

Oya Unustası evli mi, eşi kimdir?

MERAK EDİLENLER

Oya Unustası kimdir ve kaç doğumludur?

Oya Unustası, 31 Mart 1988 İstanbul doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim görmüş ve usta isim Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almıştır.

Oya Unustası Miss Turkey yarışmasına katıldı mı?

Evet, güzel oyuncu Oya Unustası 2013 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılmış ve finalistler arasında yer almıştır.

Oya Unustası hangi dizilerle tanınmaktadır ve Hercai'deki rolü nedir?

Ünlü oyuncu özellikle "Hercai" ve "Kalbim Ege'de Kaldı" dizilerindeki başarılı performanslarıyla tanınır. Fenomen dizi Hercai'de ise Gönül Aslanbey karakterine hayat vermiştir.

Oya Unustası evli mi, eşi kimdir?

Evet, Oya Unustası evlidir. Ünlü oyuncu, 2021 yılında meslektaşı Ahmet Tansu Taşanlar ile dünyaevine girmiştir.

Hayatın bazen biz tam "bitti" dediğimiz anda sunduğu o küçük ama mucizevi kırılma noktaları, insan hikayelerini her şeyden çok daha büyüleyici kılıyor. Oya Unustası gibi yetenekli bir oyuncunun, sektörün acımasız çarkları arasında ezilip tam havlu atacakken bir garsonun ağzından dökülen o saf temenniyle irkilmesi, evrenin bir fısıltısı gibi. Hemen ardından gelen dizi teklifi ise tam bir küllerinden doğuş hikayesi.

Buse Sarı
Buse Sarı