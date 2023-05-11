Masterchef'ten gelen kareler ortalığı karıştırdı Somer Sivrioğlu yok o isim var! All-Star yarışmacı isimleri yavaş yavaş belli olmaya başladı
Yaptıkları yemeklerle 6 aylık macerayı şampiyon olarak tamamlamak isteyen yarışmacıların yer aldığı Masterchef, bu sezon All-Star formatında yayınlanacak. Yavaş yavaş yarışmacıların isimleri belli olurken jüri üyelerinin cephesinden gelen bir fotoğraf ortalığı karıştırdı. Somer Sivrioğlu'nun yeni sezonda jüride yer almayacağı iddialarının ardından o kare şoke etti.
11.05.2023 11:09 - Son Güncelleme: 11.05.2023 11:09
Masterchef'in bu sezon All-Star formatında olacağı kesinleşirken, paylaşılan bir kare ortalığı karıştırdı.
Sosyal medyada yer alan iddialara göre şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye jüriliğinden ayrılma kararı aldığı, kendi işlerinde bazı sorunlar yaşadığı gerekçesiyle yeni sezonda programda jürilik yapmayacağı iddia edilmişti.
SOMER ŞEF DE YOLCU
Bir diğer iddiaya göre MasterChef Türkiye jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu da yeni sezon da yer almayacaktı.