Haberler Galeri Magazin Masterchef'ten elenen Selin Öztürk Aydın'ın eşi ve oğlu sosyal medyayı salladı! Geldiği gibi giden 29 yaşındaki Selin...

Masterchef'ten elenen Selin Öztürk Aydın'ın eşi ve oğlu sosyal medyayı salladı! Geldiği gibi giden 29 yaşındaki Selin...

Masterchef'te Arem'in ardından geldiği gibi giden diğer bir yarışmacı da Selin Öztürk Aydın oldu. Daha önce ilk 16 eleme turunda yarışmaya veda eden Selin Öztürk Aydın, ilk günden kaptan seçilmişti. Ancak kırmızı takım kaptanlığı Selin Öztürk Aydın'a yaramadı ve geldiği hafta yarışmaya veda etti. Yarışmadan elenmesinin ardından günün en çok merak edilen isimlerinden biri de Selin Öztürk Aydın oldu.

21.09.2020 11:03 - Son Güncelleme: 21.09.2020 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





