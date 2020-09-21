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Masterchef'ten elenen Selin Öztürk Aydın'ın eşi ve oğlu sosyal medyayı salladı! Geldiği gibi giden 29 yaşındaki Selin...

Masterchef'te Arem'in ardından geldiği gibi giden diğer bir yarışmacı da Selin Öztürk Aydın oldu. Daha önce ilk 16 eleme turunda yarışmaya veda eden Selin Öztürk Aydın, ilk günden kaptan seçilmişti. Ancak kırmızı takım kaptanlığı Selin Öztürk Aydın'a yaramadı ve geldiği hafta yarışmaya veda etti. Yarışmadan elenmesinin ardından günün en çok merak edilen isimlerinden biri de Selin Öztürk Aydın oldu.

21.09.2020 11:03 - Son Güncelleme: 21.09.2020 11:03
Masterchef'ten elenen Selin Öztürk Aydın'ın eşi ve oğlu sosyal medyayı salladı! Geldiği gibi giden 29 yaşındaki Selin...

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde elemeye kalan isimler yarışmaya devam edebilmek için tezgah başına geçti. Beşinci haftanın son gününde veda gecesinde altı eleme adayı arasından en zayıf tabağa sahip kişi elendi. MasterChef'in beşinci haftasında Furkan, kaptanlık oyununu kazandı ve mavi takım kaptanı oldu. Furkan, rakip takımın kaptanı olarak Selin'i seçti. Sonrasında ise mavi takım ile Kırmızı takımın yarışmacıları seçildi.

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Masterchef'ten elenen Selin Öztürk Aydın'ın eşi ve oğlu sosyal medyayı salladı! Geldiği gibi giden 29 yaşındaki Selin...

Oluşturulan bu iki takım, üç dokunulmazlık oyunu oynadı. İlk dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda eleme potasına gönderilen isimler Serhat ve Özgül oldu. Sonraki iki dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan ise Selin, Sefa, Tanya ve Berker eleme potasına giren isimler oldu.

Masterchef'ten elenen Selin Öztürk Aydın'ın eşi ve oğlu sosyal medyayı salladı! Geldiği gibi giden 29 yaşındaki Selin...

Eleme gecesi ilk turunda altı yarışmacı şeflerin karşısına çıktı. Bu turda yarışmacılara verilen beş çeşit peynirden (Ezine beyaz, örgü, rokfor, gravyer, emmental) bir yaratıcı yemek yapmaları istendi.

Masterchef'ten elenen Selin Öztürk Aydın'ın eşi ve oğlu sosyal medyayı salladı! Geldiği gibi giden 29 yaşındaki Selin...

Bu oyunda verilen süre ise 45 dakika idi. Süre sonunda şefler hazırlanan tabakların tadımını yaptı. MasterChef 2020 jürisi ortak kararına göre gecenin en iyi tabağını hazırlayan Serhat oldu. Devamında ise başarılı olan Sefa ve Özgül, MasterChef'te bir hafta daha yarışmayı garantilediler.

Masterchef'ten elenen Selin Öztürk Aydın'ın eşi ve oğlu sosyal medyayı salladı! Geldiği gibi giden 29 yaşındaki Selin...

MasterChef son bölümdeki eleme oyunun yarışmacıları ahtapot yemeğiyle mücadele etti. Şeflerin değerlendirmesine göre son ikiye Tanya ve Selin kaldı. Bu hafta MasterChef'ten elenen ise Selin oldu.

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