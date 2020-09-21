Masterchef'ten elenen Selin Öztürk Aydın'ın eşi ve oğlu sosyal medyayı salladı! Geldiği gibi giden 29 yaşındaki Selin...
Masterchef'te Arem'in ardından geldiği gibi giden diğer bir yarışmacı da Selin Öztürk Aydın oldu. Daha önce ilk 16 eleme turunda yarışmaya veda eden Selin Öztürk Aydın, ilk günden kaptan seçilmişti. Ancak kırmızı takım kaptanlığı Selin Öztürk Aydın'a yaramadı ve geldiği hafta yarışmaya veda etti. Yarışmadan elenmesinin ardından günün en çok merak edilen isimlerinden biri de Selin Öztürk Aydın oldu.
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde elemeye kalan isimler yarışmaya devam edebilmek için tezgah başına geçti. Beşinci haftanın son gününde veda gecesinde altı eleme adayı arasından en zayıf tabağa sahip kişi elendi. MasterChef'in beşinci haftasında Furkan, kaptanlık oyununu kazandı ve mavi takım kaptanı oldu. Furkan, rakip takımın kaptanı olarak Selin'i seçti. Sonrasında ise mavi takım ile Kırmızı takımın yarışmacıları seçildi.